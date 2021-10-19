Туркменистан анонсировал заседание межправкомиссии с Ираном

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни в Тегеране пройдет 16-е заседание межправительственной комиссии по торгово - экономическому сотрудничеству Иран-Туркменистан. Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на портал "Бизнес Туркменистан", об этом заявил посол Туркменистана в Иране Ахмед Гурбанов.

По его словам, сопредседателем комиссии с иранской стороны будет министр дорог и городского развития Ирана Ростам Гасеми, а с туркменской – министр иностранных дел Рашид Мередов.

Посол также сообщил, что в этом году Туркменистан принял председательство в Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

«В связи с этим президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил президента Ирана Эбрахима Раиси на 15-й саммит глав стран ОЭС, который состоится в конце ноября в Ашхабаде в рамках туркменского председательства в организации», – сказал Гурбанов.

Ранее сообщалось, что президенты Туркменистана и Ирана договорились решить проблему возобновления поставок природного газа.

(Автор: Фарида Нури. Редактор: Константин Шапиро)