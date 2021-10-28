Одна из крупнейших российских компаний отремонтирует в Туркменистане сотни нефтяных скважин
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«Поддержка женщин-предпринимателей – важнейшая часть нашей социальной миссии», - Евгения Гашикулина, AccessBank (ФОТО)
Независимая франко-немецкая группа финуслуг рассматривает проекты в текстильной промышленности Узбекистана
ЧБТР готов поддержать Азербайджан в выполнении обязательств в рамках Парижского соглашения (Эксклюзив)
Pasha Bank готов поддержать новые проекты для развития стартап-экосистемы Азербайджана - член правления
В Баку пройдет премьерный показ фильма о турецкой журналистке, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны
Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны мы чувствовали поддержку народа Кыргызстана
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Турецкая Республика занимает чрезвычайно важное место на международной арене
Азербайджан избран площадкой проведения масштабного международного конкурса красоты International Beauty & Model
Лицам, набравшим ниже 300 баллов, расширят возможности для выбора специальностей по сравнении с прошлыми годами – Малейка Аббасзаде
За год отремонтированы и восстановлены 11 300 домов и объектов: пострадавшие от армянского террора въехали в новые дома - Trend TV (ФОТО)
В селе Джоджуг Марджанлы завершен ремонт домов, поврежденных в результате армянских обстрелов (ФОТО)
На Бакинской фондовой бирже состоялся аукцион по размещению облигаций сети супермаркетов Bravo (ФОТО)