Туркменистан был представлен на встрече глав МИД стран-соседей Афганистана

БАКУ /Trend/ - Туркменистан был представлен на второй встрече министров иностранных дел стран - соседей Афганистана, которая прошла в столице Ирана Тегеране. В диалоге также приняли участие главы МИД Узбекистана, Пакистана, Таджикистана, представители России и Китая, передает Trend со ссылкой на интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Туркменистан на встрече был представлен вице-премьером - министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе переговоров дипломаты отметили необходимость консолидации усилий сторон, направленных на оказание помощи в формировании инклюзивного правительства в Афганистане при участии всех национальных групп страны.

Также в числе первоочередных были обсуждены вопросы обеспечения мира в Афганистане, возможности интеграции страны в масштабные экономические, энергетические и транспортно - коммуникационные проекты регионального значения.

На переговорах было подчеркнуто, что Туркменистан принимает регулярное участие в многосторонних диалогах по Афганистану и готов как соседнее, нейтральное государство содействовать созданию условий для скорейшего установления мира, согласия и единства в этой стране.

Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил в интервью ТАСС, что Туркменистан готов тесно работать с новым правительством Афганистана.

По его словам, в Туркменистане внимательно следят за развитием ситуации и последними событиями в Афганистане и надеются, что транзит власти в этой стране будет осуществлен мирным путем на основе широкого общенационального диалога.

«Со своей стороны, хочу подчеркнуть, что мы готовы тесно работать с новым правительством Афганистана для дальнейшего укрепления традиционно братских туркмено-афганских отношений, оказания необходимого содействия с целью скорейшей нормализации ситуации в этой стране и обеспечения ее устойчивого социально-экономического возрождения», - отметил Бердымухамедов.

(Автор: Фарида Нури. Редактор: Константин Шапиро)