Туркменистан и ООН обсудили социально-экономические последствия пандемии COVID-19

БАКУ /Trend/ - Состоялось шестое заседание Совместной рабочей группы ООН и правительства Туркменистана по социально-экономическим последствиям пандемии COVID-19, передает в пятницу Trend со ссылкой на интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Цель встречи - обсудить прогресс, достигнутый в реализации Национального плана Туркменистана по обеспечению готовности и реагированию на острые инфекционные заболевания за девять месяцев, обменяться мнениями о приоритетных направлениях деятельности на оставшуюся часть 2021 года, а также наметить возможные направления сотрудничества в следующем году.

«ООН продолжит поддерживать Туркменистан в содействии устойчивому восстановлению после глобальной пандемии, а также в реализации Целей устойчивого развития (ЦУР)», - сказал на заседании постоянный координатор всемирной организации в Ашхабаде Дмитрий Шлапаченко.

Участники встречи договорились подготовить комплексный отчет с анализом извлеченных уроков по результатам реализации плана, подготовленного в ответ на призыв генсека ООН разработать скоординированные действия на страновом и глобальном уровнях по противодействию коронавирусной инфекции и утвержденного 22 июля 2020 года. Документ охватывает такие аспекты, как укрепление потенциала медицинских работников, разработка эффективных профилактических мер, вакцинация от COVID-19, приведение протоколов лечения в соответствие с международными стандартами.

В мае нынешнего года Страновой офис ВОЗ в Туркменистане в рамках совместного проекта с ЕС по ответным мерам на COVID-19 для стран Центральной Азии представил дорожную карту реализации принятого Национального плана по обеспечению готовности и реагированию на острые инфекционные заболевания.

В рамках его реализации Страновой офис ЮНИСЕФ в Ашхабаде передал 3 400 диспенсеров для дезинфекции рук министерству здравоохранения и медицинской промышленности и две тысячи бесконтактных диспенсеров - министерству образования Туркменистана.

Диспенсеры будут распределены по медицинским учреждениям и средним школам Туркменистана.

Напомним, что на сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые превентивные санитарные меры.

Так, ранее были предписаны обязательное ношение масок в общественных местах, а также необходимость предоставления справки об отсутствии коронавирусной инфекции при посадке на авиарейс.

(Автор: Фарида Нури. Редактор: Константин Шапиро)