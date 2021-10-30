На западе Туркменистана завершили сев озимой пшеницы

БАКУ /Trend/ - В Балканском регионе на западе Туркменистана завершена посевная кампания, передает в субботу Trend со ссылкой на туркменское Государственное информационное агентство (TDH).

Под урожай будущего года в этом регионе отведено 50 тысяч гектаров земли, с которых планируется собрать 80 тысяч тонн пшеницы.

Сев был проведен в установленные сроки и при соблюдении всех агротехнических норм. Кроме того, ведется работа по интенсивному уходу за полученными всходами, в том числе подкормка минеральными удобрениями и своевременный вегетационный полив.

Благодаря реализуемой в АПК комплексной реформе, направленной на укрепление продовольственной безопасности Туркменистана, фермеры обеспечиваются в достаточных объе­мах всеми необходимыми средствами.

Осуществляемые в этой сфере масштабные преобразования также призваны способствовать решению задач в области импортозамещения и наращивания экспортного потенциала агропромышленного сектора путем увеличения объемов производства разнообразной сельхозпродукции.

Отметим, что сельское хозяйство в Туркменистане развивается быстрыми темпами. Оно является одной из важнейших отраслей туркменской экономики. Основными видами сельскохозяйственных культур, выращиваемых на территории Туркменистана, являются пшеница, хлопчатник, рис, сахарная свекла, кормовые, овощные, бахчевые, плодовые и ягодные культуры.