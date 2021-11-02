Туркменистан-ФАО: опыт и перспективы сотрудничества

В реализации своих национальных приоритетов, связанных с повышением уровня и качества жизни населения, Туркменистан активно сотрудничает с международными организациями, в том числе с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Сотрудничество осуществляется в рамках Программы партнерства ФАО и Турции (ППФТ), целями которой являются содействие в обеспечении продовольственной безопасности, сокращение масштабов бедности в сельских районах, устойчивое лесопользование, борьба с опустыниванием и сохранение экосистем в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Турции, Туркменистане, Узбекистане и других странах, передает Trend со ссылкой на электронную газету «Золотой век».

В ходе первого этапа этой Программы, который был реализован с 2009 по 2015 год в 16 странах, Туркменистан принял участие в восьми из 28 проектов. В настоящее время Туркменистан участвует в нескольких проектах, которые называются: «Сокращение потерь и порчи пищевой продукции в Центральной Азии, Азербайджане и Турции», «Укрепление регионального сотрудничества и национального потенциала в области борьбы с ржавчинными болезнями пшеницы и селекции устойчивых сортов в Центральной Азии и на Кавказе (ЦАК-Rust)» и «Создание потенциала в интересах устойчивого управления рыбным хозяйством и аквакультурой в Центральной Азии, Азербайджане и Турции».

Проект, направленный на сокращение потерь и порчи пищевой продукции, поддерживает Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турцию, Туркменистан и Узбекистан в разработке и реализации национальных стратегий и планов действий по сокращению потерь и порчи пищевой продукции. Его целью является также оказание содействия субрегиональному диалогу, мобилизация субъектов, как государственных, так и частных, и оказание помощи в борьбе с потерями и порчей пищевой продукции. Важность сокращения объема потерь и порчи продовольствия связана с обеспечением эффективности и устойчивости продовольственных систем.

В рамках второго проекта укрепление регионального сотрудничества и национального потенциала в борьбе с ржавчинными болезнями пшеницы и в селекции устойчивых сортов в Центральной Азии и на Кавказе (ЦАК-Rust) будет достигнуто путем повышения продуктивности производства пшеницы и повышения его устойчивости к эпидемиям ржавчины. Как известно, пшеница является наиболее распространенной культурой в мире и основным сырьевым товаром в деле обеспечения продовольственной безопасности во многих регионах, включая Центральную Азию и Кавказ. Проект рассчитан на период до 2024 года и охватывает семь стран: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турцию, Туркменистан и Узбекистан.

Проект в области рыбного хозяйства под названием FISHCap, рассчитанный до 2022 года включительно, направлен на повышение потенциала стран в области рациональной эксплуатации, управления и защиты природных ресурсов посредством устойчивого развития рыбного хозяйства и аквакультуры. Конечная цель этих проектов - достижение продовольственной безопасности и борьба с бедностью в сельских районах, что способствует достижению ЦУР на национальном и глобальном уровнях.

Руководство текущей деятельностью полного цикла проекта, от начала до окончания, а также развитие проектных программ осуществляется в региональных, субрегиональных отделениях и все чаще в страновых отделениях ФАО. Поэтому на состоявшейся в этом месяце онлайн встрече Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с Директором Регионального офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Виорелем Гуцу, была выражена готовность сторон активизировать действия для открытия представительства ФАО в Туркменистане. Это создаст новые возможности для разработки и реализации совместных проектов и программ, использования передовых мировых практик в области устойчивого развития сельского хозяйства и поддержания продовольственной безопасности.

Огульгозель Реджепова