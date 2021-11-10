Ставки сбора для иностранных перевозчиков планируют повысить в Казахстане

Туркменистан 10 ноября 2021 13:39 (UTC+04:00)
Ставки сбора для иностранных перевозчиков планируют повысить в Казахстане

В Казахстане планируют повысить ставки сбора для иностранных перевозчиков. Об этом сообщил депутат Мажилиса Сергей Симонов, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Такие меры предусмотрены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

«Законопроектом предлагается исключить из Налогового кодекса нормы по контрольному счету НДС, применяемом при возврате превышения НДС», - сказал Сергей Симонов, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

По его словам, такое решение было принято по итогам проведенного Министерством финансов пилотного проекта, который показал его неэффективность.

Кроме того, законопроектом предлагается повысить ставки сбора для иностранных перевозчиков за проезд иностранных автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении по территории Республики Казахстан, с 20 до 30 МРП;

- определять критерии системы управления рисками на уровне подзаконного акта;

- заменить термин «акцизные марки» в части табачной продукции на термин «средства идентификации».

Напомним, в Казахстане хотят внедрить упрощенный порядок возврата НДС при экспорте товаров субъектами бизнеса

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