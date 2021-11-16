В МИД состоялся брифинг, посвященный международным событиям с участием Туркменистана

16 ноября 2021 года в здании Министерства иностранных дел Туркменистана был организован брифинг, посвящённый итогам визита Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Турецкую Республику, в рамках которого Лидер Туркменистана принял участие в 8-ом Саммите Тюркского совета, а также вопросам подготовки Саммита Глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) под председательством Туркменистана, который состоится в Ашхабаде 28 ноября этого года.

На нынешнем пресс-брифинге приняли участие руководители и представители местных средств массовой информации и журналисты, аккредитованные в Туркменистане. Представители зарубежных СМИ из Азербайджана, Австрии, Афганистана, Бельгии, Великобритании, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Франции, Казахстана, Кыргызстана, Малайзии, Пакистана, России, Румынии, Турции, Узбекистана и Украины также участвовали на брифинге посредством видеоконференцсвязи.

Тепло поприветствовав участников брифинга, заместитель главы внешнеполитического ведомства Туркменистана Вепа Хаджиев особо отметил важную роль данной встречи с точки зрения всесторонней активизации международного взаимодействия нашей страны на авторитетных платформах регионального и глобального значения.

Он подчеркнул, что основными темами сегодняшнего пресс-брифинга являются итоги рабочего визита Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Турецкую Республику, состоявшегося 12 ноября текущего года.

Осветив основные векторы, исходящие из выступления Лидера Нации на 8-ом Саммите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), В.Хаджиев подчеркнул особое значение вступления Туркменистана в Совет сотрудничества тюркоязычных государств в качестве наблюдателя.

Было особо отмечено, что прошедший в Стамбуле 8-й Саммит Тюркского совета знаменует собой новую веху во взаимодействии Туркменистана с тюркоязычными государствами, где имеются широкие возможности для совместной работы в таких сферах, как экономика, торговля, инвестиции, экология, наука, образование, а также в других перспективных направлениях.

Данный брифинг дал возможность рассмотреть ключевые направления работы важной региональной структуры - Тюркского совета, объединяющее в себе тюркоязычную общественность, которая удостоверилась в том, что культурные ценности сплачивают народы мира и укрепляют гуманитарный диалог между странами.

Во второй части брифинга, участники ознакомились с ходом подготовительных работ к 15-му саммиту Глав государств-членов Организации экономического сотрудничества под председательством Туркменистана, который пройдёт в Ашхабаде 28 ноября этого года.

Как известно, Туркменистан в качестве страны, председательствующей в нынешнем году в ОЭС и принимающей у себя Саммит Глав государств-участников Организации, ведёт подготовительную работу на самом высоком уровне.

В рамках основных мероприятий пройдет заседание Совета Министров иностранных дел, а также бизнес-форум стран-участниц ОЭС.

В ходе содержательных выступлений было особо подчёркнуто, что динамичный, последовательный и инновационный характер миролюбивой внешнеполитической стратегии нашего государства составляет основу неуклонного укрепления международного авторитета и роста его роли в региональной и глобальной геополитике.

Таким образом, встреча Лидеров стран-участниц ОЭС, которая состоится 28 ноября – в День образования Организации, станет хорошей возможностью для обмена мнениями по самому широкому кругу вопросов, выступая в качестве крупного итогового события председательства Туркменистана в этой авторитетной организации.

Представители средств массовой информации получили в ходе брифинга не только детальную информацию по последним событиям международной жизни нашей страны, представленную выступавшими, но и возможность задать свои вопросы.