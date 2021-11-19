ЕБРР проводит тренинг для частных образовательных учреждений Туркменистана

Баку/ Trend/ - Вчера стартовал тренинг Европейского банка реконструкции и развития "Цифровой маркетинг и продажи" для представителей частных образовательных учреждений Туркменистана, передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

6-дневный онлайн-курс, основанный на лучших международных практиках, разработан с целью ознакомления с эффективными инструментами продвижения образовательных услуг в Интернете, перспективными каналами онлайн-продаж.

Данный тренинг поможет разработать эффективную цифровую стратегию бизнеса в образовательной сфере, настроить системы построения отношений с клиентами (CRM-системы), запустить рекламу в онлайн-пространстве, а также правильно оформить и продвигать бизнес-аккаунт в Интернете.

Тренинг проводят два опытных эксперта (Артем Кривцов и Евгений Инжеев) - владельцы успешных IT-компаний в области веб-разработки и e-commerce консалтинга. Для лучшего освоения пройденного материала тренеры будут давать практические задания.

Материалы курса разработаны компанией APPLICATIO Training & Management (Германия) в сотрудничестве с CEFE (Сербия).

Первый модуль тренинга завершился вчера, второй - пройдет с 24 по 25 ноября, а третья часть курса состоится 1-2 декабря 2021 года.