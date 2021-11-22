Туркменистан выступил с рядом предложений по расширению взаимодействия в рамках "ЕС - Центральная Азия"

Туркменистан 22 ноября 2021 17:51 (UTC+04:00)
Туркменистан выступил с рядом предложений по расширению взаимодействия в рамках "ЕС - Центральная Азия"

БАКУ /Trend/ - Туркменистан выступил с рядом предложений по расширению партнерского взаимодействия между всеми участниками формата "ЕС - Центральная Азия", передает в понедельник Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Туркменистана.

Предложения были выдвинуты в ходе встречи руководителей внешнеполитических ведомств Центральной Азии и Европейского Союза в формате "Европейский Союз - Центральная Азия", проведенной 22 ноября в Душанбе.

Во встрече приняла участие делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепа Хаджиевым.

Акцентируя внимание на первоочередных вопросах обеспечения мира и безопасности в регионе, глава туркменской делегации отметил целесообразность консолидации совместных усилий в рамках программы Евросоюза в Центральной Азии BOMCA/CADAP при тесном сотрудничестве с ООН и ее специализированными структурами.

В качестве приоритетных направлений взаимодействия были выделены борьба с киберпреступностью, меры по укреплению информационной и биологической безопасности.

Обсуждая вопросы по налаживанию стабильного развития Афганистана, было подчеркнуто, что Туркменистан в своем подходе основывается на единстве политического, экономического и гуманитарного аспектов оказания помощи и поддержки Афганистану.

Говоря о целях и приоритетах, обозначенных на Экономическом форуме "ЕС - Центральная Азия", прошедшего 5 ноября 2021 года в Бишкеке, глава туркменской делегации заявил, что сегодня самое время наметить дальнейшие шаги по их реализации.

В этой связи было предложено разработать и согласовать последовательность совместных действий на экономическом сегменте взаимодействия.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Реэкспорт легковых автомобилей из Грузии сократился
Реэкспорт легковых автомобилей из Грузии сократился
ВВП Грузии к 2022 г. достигнет исторического максимума – премьер
ВВП Грузии к 2022 г. достигнет исторического максимума – премьер
В Грузии вырос индекс цен производителей промышленной продукции
В Грузии вырос индекс цен производителей промышленной продукции
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Между логистической компанией Азербайджана и РЖД планируется подписание меморандума Транспорт 18:13
Казахстанский авиаперевозчик привлечет международные транспортно-логистические услуги Тендеры 18:07
Назван прогресс внедрения высоких экологических стандартов финансовыми институтами Казахстана Казахстан 18:04
В Отдельной Общевойсковой армии Нахчывана прошли учения спецназа (ФОТО/ВИДЕО) Политика 17:53
Глава МИД Ливана: США пока не передали ответ Израиля по демаркации морской границы США 17:52
Туркменистан выступил с рядом предложений по расширению взаимодействия в рамках "ЕС - Центральная Азия" Туркменистан 17:51
Посол США в Азербайджане анонсировал предстоящий визит в Агдам Политика 17:42
Объем резервных активов Узбекистана превысил 30 млрд долларов Узбекистан 17:37
Туркменистан присоединился к Глобальному институту зеленого роста Туркменистан 17:36
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком ТЮРКСОЙ Политика 17:29
Азербайджанские литераторы стали лауреатами фестиваля "Балтийский Гамаюн" в Литве (ФОТО) Культура 17:17
Азербайджан и Республика Корея обсудили двустороннее сотрудничество (ФОТО) Политика 17:11
В России за сутки выявили 35 681 случай заражения коронавирусом Россия 16:54
Турецкий порт Трабзон перевалил свыше 1 млн тонн грузов Турция 16:40
Удовлетворен известием о предстоящей встрече лидеров Азербайджана и Армении - посол США в Баку Политика 16:39
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю Политика 16:38
С освобожденных территорий Азербайджана можно будет экспортировать сельхозпродукцию в любую страну мира - Агентство Экономика 16:28
США благодарны Азербайджану за участие в миссии НАТО в Афганистане - посол Политика 16:26
США оказали Азербайджану гумпомощь на $6 млн для борьбы с пандемией COVID-19 - посол Политика 16:22
Алиаббас Гадиров - от славы и зрительской любви к трагической гибели (ФОТО) Культура 16:22
Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир в бакинском поселке Рамана (ФОТО) Общество 16:13
Реэкспорт легковых автомобилей из Грузии сократился Грузия 15:58
Азербайджан увеличил экспорт сельхозпродукции в Россию Экономика 15:57
На телеканале "Аль-Джазира" показан репортаж с освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:51
Три компании из США участвуют в проектах в Карабахе - посол Экономика 15:40
Азербайджан и Хорватия обсудили вопросы сотрудничества в области энергосистем Экономика 15:40
Минздрав о возможности применения в Азербайджане лекарственных препаратов от COVID-19 Общество 15:26
США поддерживают усилия Азербайджана по обеспечению энергобезопасности Европы - посол Политика 15:23
США приветствуют решение о создании прямой линии связи между Азербайджаном и Арменией по линии минобороны - посол Политика 15:23
Утвержден протокол о продлении срока действия соглашения между Азербайджаном и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН Политика 15:23
Французские власти нарушают собственные законы - посол Рахман Мустафаев о поездках армянских сепаратистов во Францию Политика 15:09
США привержены обеспечению прочного мира на Южном Кавказе - посол Политика 15:05
В Республике Корея состоится презентация работ, которые предстоит проделать на освобожденных землях Азербайджана Политика 15:05
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об обеспечении деятельности посольства Азербайджана в Ватикане Политика 15:03
В Азербайджане завершился турнир по мини-футболу с участием предпринимателей (ФОТО) Общество 15:00
AccessBank открывает филиал в Шамкире! (ФОТО) Экономика 14:51
Число граждан Азербайджана, посетивших Турцию в октябре, выросло в разы Турция 14:50
График работы трех станций бакинского метро будет продлен Общество 14:46
В честь 99-летия Фикрета Амирова на Аллее почетного захоронения прошла церемония памяти великого композитора (ФОТО) Социум 14:40
ВВП Грузии к 2022 г. достигнет исторического максимума – премьер Грузия 14:35
Грузоперевозки аэропорта в Анталье превысили 230 тыс. тонн Турция 14:16
Азербайджан и Россия планируют запустить проект "железнодорожный промышленный экспресс" Экономика 14:11
Назван объем перевалки автомобилей между турецким портом Карасу и украинским Черноморском Турция 14:08
Азербайджан сократил импорт природного газа Энергетика 14:05
Apple бесплатно устранит проблему со звуком iPhone 12 и iPhone 12 Pro в ОАЭ США 14:03
В Грузии вырос индекс цен производителей промышленной продукции Грузия 14:00
В Азербайджане не ожидается сильных землетрясений - сейсмослужба НАНА Общество 13:56
Грузооборот международного аэропорта Измира вырос за год почти на треть Турция 13:51
Министерство о получающих образование в Азербайджане иностранных студентах Общество 13:46
Госконцерн Туркменистана привлечет услуги по строительству производственной установки Тендеры 13:45
Завтра в Баку будет до 15 градусов тепла Общество 13:31
На бакинском заводе завершен ремонт кранового судна (ФОТО) Транспорт 13:24
В Госфильмофонде Азербайджана открылась выставка памяти выдающегося Мастера кино Расима Оджагова (ФОТО) Культура 13:24
Началась добыча с пятой скважины на северном фланге в рамках «Шах Дениз-2» Энергетика 13:22
Комплекс процедур Oxygeneo поможет вам забыть про возрастные изменения и эстетические дефекты кожи Общество 13:17
Продлен срок годности препарата Pfizer/Biontech – минздрав Азербайджана Общество 13:16
Bakcell победитель «Национальной премии КСО 2020» ИКТ 13:15
Samsung Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 - проверка на прочность (ВИДЕО) ИКТ 13:14
«Лаборатория Касперского»: большинство пользователей в мире считают недопустимой цифровую слежку за своими партнёрами ИКТ 13:10
В ИВ Шамахы поступило 15 обращений в связи с последствиями сильного землетрясения Общество 12:50
Восстановлено движение автотранспорта на территории в одном из районов Баку (ФОТО) Общество 12:46
Коронавирус в Израиле: Индекс заражения больше 1, зараженных более 5400 Израиль 12:31
В Гяндже прошел отборочный тур XI Кубка вызова по игре "Что? Где? Когда?" (ФОТО) Социум 12:29
Экспорт природного газа из Азербайджана вырос – GECF Энергетика 12:24
Азбадам продолжает поставки миндаля за пределы Азербайджана (ФОТО) Экономика 12:23
Ericsson покупает Vonage Европа 12:23
ЕС выделил крупный кредит грузинскому производителю стройматериалов Грузия 12:22
В Баку на срок следствия изменена мера пресечения в отношении женщины, обвиняемой в крупном мошенничестве (ВИДЕО) Общество 12:08
В ООН предупредили, что банковская система Афганистана оказалась на грани краха Другие страны 12:02
В Шеки пройдет показ анимационных фильмов из программы фестиваля ANIMAFILM Культура 12:01
Товарооборот между Россией и Швейцарией вырос за девять месяцев на 11,2% Россия 11:55
В Азербайджане за 10 месяцев инвестиции в ненефтяной сектор превысили 6 млрд манатов Экономика 11:51
В Азербайджане потребление природного газа выросло на более чем 6% Энергетика 11:50
Почтовый оператор Казахстана закупит автозапчасти Тендеры 11:40
В Азербайджане валовая добыча природного газа выросла на 6,5% Энергетика 11:39
Президент Ильхам Алиев принял председателя в статусе министра Комитета северного экономического сотрудничества при Президенте Республики Корея (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:31
Казахстанская ТЭС объявила тендер Тендеры 11:20
Казахстанское АО закупит аккумуляторы ИКТ 11:18
В Баку прошел турнир Кубка по дрифту (ФОТО) Общество 11:16
В GECF назвали объем доказанных запасов газа в Азербайджане Энергетика 11:12
Внутренний экспорт Грузии вырос за год почти на треть Грузия 11:05
В Грузии за сутки выявлено более 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 10:57
Новые договоренности о закупке азербайджанского газа по TAP возможны в конце 2022 г. - эксперт Экономика 10:35
Пять человек погибли при наезде машины на толпу в США США 10:29
Освобожденное село Йеллиджа Кяльбаджарского района (ВИДЕО) Политика 10:29
В Бакинской высшей школе нефти стартовала студенческая спартакиада, посвященная 10-летию создания вуза (ФОТО) Общество 10:27
Акт об амнистии на сегодня охватил около 1300 человек – министр юстиции Азербайджана Общество 10:16
Стоимость азербайджанской нефти за прошедшую неделю (ОБЗОР) Энергетика 10:02
Во всех судах Азербайджана будет внедрена электронная система Общество 09:53
Стоимость Brent обновила минимум с октября Энергетика 09:20
Трудовая миграция из Турции в Азербайджан сократилась более чем на 60% Турция 09:16
Турпоток в Грузию незначительно сократился за год Грузия 09:15
В Турции с начала года зарегистрировано свыше 150 компаний с российским капиталом Турция 09:14
Китай провел испытания гиперзвукового оружия со сверхскоростного глайдера В мире 08:52
Два человека погибли при пожаре в заброшенном доме в Петербурге Россия 08:39
Южный газовый коридор сбалансирует цены на газ на рынке Сербии - вице-премьер (Эксклюзив) Энергетика 08:21
Анкара призывает Афины к благоразумию и честности - МИД Турции Турция 08:13
Австралия в декабре намерена смягчить ограничения на въезд в страну Другие страны 07:40
Полиция заявила о жертвах в результате наезда автомобиля на участников парада в США (Обновлено) США 07:15
Свыше 900 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 07:09
Все новости