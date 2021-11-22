Туркменистан выступил с рядом предложений по расширению взаимодействия в рамках "ЕС - Центральная Азия"

БАКУ /Trend/ - Туркменистан выступил с рядом предложений по расширению партнерского взаимодействия между всеми участниками формата "ЕС - Центральная Азия", передает в понедельник Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Туркменистана.

Предложения были выдвинуты в ходе встречи руководителей внешнеполитических ведомств Центральной Азии и Европейского Союза в формате "Европейский Союз - Центральная Азия", проведенной 22 ноября в Душанбе.

Во встрече приняла участие делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепа Хаджиевым.

Акцентируя внимание на первоочередных вопросах обеспечения мира и безопасности в регионе, глава туркменской делегации отметил целесообразность консолидации совместных усилий в рамках программы Евросоюза в Центральной Азии BOMCA/CADAP при тесном сотрудничестве с ООН и ее специализированными структурами.

В качестве приоритетных направлений взаимодействия были выделены борьба с киберпреступностью, меры по укреплению информационной и биологической безопасности.

Обсуждая вопросы по налаживанию стабильного развития Афганистана, было подчеркнуто, что Туркменистан в своем подходе основывается на единстве политического, экономического и гуманитарного аспектов оказания помощи и поддержки Афганистану.

Говоря о целях и приоритетах, обозначенных на Экономическом форуме "ЕС - Центральная Азия", прошедшего 5 ноября 2021 года в Бишкеке, глава туркменской делегации заявил, что сегодня самое время наметить дальнейшие шаги по их реализации.

В этой связи было предложено разработать и согласовать последовательность совместных действий на экономическом сегменте взаимодействия.