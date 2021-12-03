Сотрудничество Туркменистана и ЕС до 2027 г. будет сфокусировано на улучшении бизнес-климата

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество Туркменистана и ЕС до 2027 года будет сосредоточено на улучшении бизнес-климата.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Turkmenportal, об этом заявил на брифинге чрезвычайный и полномочный посол Европейского союза в Туркменистане Диего Руиз Алонсо.

Говоря о развитии двусторонних отношений, посол подчеркнул, что за годы дипломатических отношений Туркменистан и ЕС накопили позитивный опыт конструктивного сотрудничества.

По его словам, кульминацию этих отношений знаменует 2019 год, когда было подписано соглашение о создании представительства ЕС в Туркменистане, что не только укрепило дипломатическое присутствие Евросоюза в стране, но и стало качественно новым шагом в развитии двусторонних отношений.

«Различные региональные проекты направлены на реализацию фундаментальной цели в стратегии ЕС для Центральной Азии – региональную интеграцию. В этом плане ЕС рассматривает Туркменистан в качестве важного и надежного партнера», - сказал Алонсо.

Он также отметил, что интеграция – это путь к решению национальных и глобальных проблем, всестороннему развитию.

«Сегодня Евросоюз, поддерживая проекты в Туркменистане и регионе в таких стратегически важных областях, как обеспечение безопасности, торговля, энергетика, верховенство права, экология и образование, поддержка частного сектора, гендерного равенства, а также инвестиции в молодежь, является одним из основных доноров», - сказал посол.

В рамках Программного документа о сотрудничестве Туркменистана и ЕС на 2021–2027 годы основное внимание будет сфокусировано на развитии «зеленой» экономики и улучшении бизнес-климата, отметил Алонсо.