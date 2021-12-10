В Aшхабаде состоялась презентация онлайн-выставки, посвящённой дню Нейтралитета Туркменистана

9 декабря 2021 года Министерством иностранных дел совместно с Торгово-промышленной палатой Туркменистана была организована презентация международной виртуальной выставки в честь Дня Нейтралитета Туркменистана, а также провозглашения 2021 года «Туркменистан – Родина мира и доверия», передает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Туркменистана.

В мероприятии приняли участие руководители и представители ряда министерств, Агентства транспорта и коммуникаций, ректоры ВУЗов страны, руководители и представители ТПП и СПП Туркменистана, руководители печатных изданий и другие представители СМИ.

Кроме того, в презентации приняли участие Чрезвычайные и Полномочные Послы, консулы Туркменистана за рубежом, политики, а также представители аккредитованных в стране зарубежных СМИ.

В ходе мероприятия свои выступления озвучили Председатель ТПП Туркменистана, заместители министров финансов и экономики, культуры, промышленности и строительного производства, текстильной промышленности, спорта и молодёжной политики, заместитель председателя Государственного концерна «Туркменнебит», заместитель председателя Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана, представитель государственного объединения «Туркмен атлары». Также посредством видеосвязи с туркменского национального павильона «ЭКСПО 2020» выступили представители ОАЭ, в частности член экономического департамента Дубая, основатель компании «Alamaip».

Выступившие отметили важные начинания и миролюбивые инициативы Президента Туркменистана, направленные на укрепление всеобщей безопасности и равноправное сотрудничество, которые заслуживают поддержку мирового сообщества. Особо отмечена роль туркменского нейтралитета в обеспечении мира, безопасности и стабильного развития. Было подчеркнуто, что данная виртуальная выставка даст возможность продемонстрировать достижения Туркменистана во всех сферах жизни, укреплять торговые и культурно-гуманитарные отношения со странами ближнего и дальнего зарубежья.

Докладчики обратили внимание участников на деятельность государства в сфере энергетической дипломатии. Было отмечено о том, что Глава туркменского государства уделяет огромное внимание вопросам создания новой основы энергобезопасности.

Также участники рассказали о динамично развивающейся системе образования и науки, в том числе о проведенных в текущем году научных конференциях, международных форумах, сданных в эксплуатацию новых объектах, а также спортивных достижениях туркменской молодежи и их победах в области образования. Было также подчеркнуто, что понятия Независимость и Нейтралитет тесно связаны с такими понятиями как мир и доверие.

Международная виртуальная выставка размещена на официальном сайте МИД Туркменистана в 3D формате.