Генсек ОЭС поздравил Президента Туркменистан с Днем образования организации

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусрав Нозири поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Днем образования организации, передает Trend со ссылкой на "Туркменистан. Золотой век".

«С огромным удовлетворением воспринял поздравительное письмо Вашего Превосходительства по случаю Дня образования Организации Экономического Сотрудничества. Выражаю искреннюю признательность и также поздравляю Ваше Превосходительство с этим событием», - говорится в послании.

Пользуясь возможностью, Хусрав Нозири также поздравил главу государства и правительство страны с успешным проведением в Ашхабаде 15-го Саммита ОЭС.

«Уверен, что их результат будет продуктивным, полезным и действенным для достижения наших общих целей, направленных на расширение сотрудничества для активной интеграции в регионе ОЭС», – подчеркнул в своем послании Генсек организации.