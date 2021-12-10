Багдад Амреев поблагодарил президента Туркменистана за вклад в проведение тюркского саммита

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев выразил признательность Президенту Гурбангулы Бердымухамедову за вклад в проведение 8-го Саммита тюркских государств, который состоялся 12 ноября 2021 года в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на "Туркменистан. Золотой век".

«Участие Туркменистана в этом Саммите придало ему новый облик, а Ваше дальновидное решение о вступлении Туркменистана в Организацию тюркских государств будет способствовать началу нового этапа сотрудничества между тюркскими странами», – отмечается в послании.

По словам Амреева, Туркменистан, как надёжный, ответственный партнёр, сможет внести важный вклад в наши общие усилия по реализации задач, намеченных в документе «Взгляд на тюркский мир – 2040».

«В этом контексте заверяю Ваше Превосходительство, что Секретариат Организации работает над новыми соглашениями по упрощению процедур торговли, заключением многостороннего соглашения о свободной торговле для задействования всех региональных транспортных коридоров, формированием стратегического энергетического сотрудничества, расширением туристических направлений Шёлкового пути, созданием новых портов, обеспечением деятельности Инвестиционного фонда», – подчеркивается в послании.

В заключение, Багдад Амреев выразил уверенность, что укрепление связей с братским Туркменистаном внесёт весомый вклад в развитие и укрепление единства тюркского мира.