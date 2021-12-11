Международное экономическое партнерство - в числе приоритетов Туркменистана - президент

БАКУ /Trend/ - Одним из приоритетных векторов внешнеполитического курса Туркменистана выступает международное экономическое партнерство.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании Кабинета министров.

Как отметил президент, налаживание сегодня взаимовыгодных и долгосрочных экономических отношений между Туркменистаном и другими государствами, международными структурами, финансовыми институтами обусловит выход страны в авангард современной геоэкономики, что в свою очередь обеспечит преимущественную позицию на мировых рынках и сформирует условия для технологического и инновационного развития.

«Наша страна открыта для такого сотрудничества, готова создать оптимальную среду для кооперации и партнерства, инвестиционного взаимодействия со всеми государствами и межгосударственными структурами», - сказал Бердымухамедов.

В связи с этим глава государства поручил МИД совместно с министерствами и отраслевыми ведомствами торгово-экономического комплекса, посольствами и представительствами за рубежом, Торговыми домами, открытыми в некоторых странах, активизировать каналы экономической дипломатии, а также разработать четкий регламент реализации такой дипломатии, создать условия для взаимозаинтересованных и регулярных деловых контактов с зарубежными партнерами.