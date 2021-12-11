В Ашхабаде прошла Международная конференция мира и доверия (ФОТО)

Сегодня, 11 декабря в туркменской столице состоялась Международная конференция «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития» в честь 26-летия постоянного Нейтралитета Туркменистана и Международного дня Нейтралитета.

В Ашхабадском международном форуме принял участие Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В мероприятии также участвовали руководители Меджлиса Милли Генгеша, Заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана, главы министерств и ведомств страны, главы авторитетных международных и региональных организаций, руководители дипломатических миссий и представительств международных организаций в Ашхабаде, ректоры вузов Туркменистана, руководители и представители местных СМИ, а также зарубежные журналисты аккредитованные в Туркменистане.

В своем выступлении Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что принципы миролюбия, доверия, открытости к диалогу органично присущи фундаменту внешней политики Туркменистана – постоянному Нейтралитету. Мы с гордостью говорим о том, что реализуем свой нейтралитет в целях всеобщего развития и прогресса, выполнения программных задач ООН, добавил Лидер Нации.

Кроме того, Президент Туркменистана акцентировал внимание на необходимости формировании новой философии международных отношений, основанной на чётко выверенных политических критериях, здоровом, позитивном прагматизме, общепризнанных и понятных всем человеческих ценностях.

Участники конференции заслушали выступления Генерального секретаря Организации Экономического Сотрудничества Х.Нозири, Генерального секретаря Организации тюркских государств Б.Амреева, Генерального секретаря Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Д.Касеинова, Специального представителя Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Главы Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Н.Герман, Постоянного координатора ООН в Туркменистане Д.Шлапаченко и Главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде Д.МакГрегора.

Выступавшие отметили, что с учетом своего нейтрального статуса Туркменистан намерен и дальше укреплять взаимовыгодное партнёрство с международными и региональными структурами.

Как известно, инициатива проведения данного форума принадлежит Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Выступая итоговым мероприятием Международного года мира и развития, провозглашённого Генеральной Ассамблеей ООН, данный многосторонний Форум стал своеобразным аккордом совместных действий, направленных на восстановление культуры мира, доверия и дружественного диалога в отношениях между странами мира.

По итогам Международного форума мира и доверия был подписан солидный пакет документов, насчитывающий 26 многосторонних актов.

Международная конференция продолжилась в пленарных заседаниях.