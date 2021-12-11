Восстановление доверия в межгосударственных связях приобретает особую актуальность - Президент Туркменистана

В ходе Международной конференции «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития», состоявшемся 11 декабря, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов особо отметил уникальность туркменского нейтралитета, который твёрдо опирается на современные реалии и многовековой опыт нашего народа, служит прочной гарантией обеспечения мира и безопасности в регионе, выступает в качестве значимого фактора, оказывающего влияние на позитивное развитие международных экономических и политических процессов.

Нейтралитет Туркменистана мы рассматриваем как фактор широкого, конструктивного международного сотрудничества, позитивного воздействия на урегулирование и решение имеющихся вопросов и противоречий мирными, политико-дипломатическими средствами, за переговорным столом, подчеркнул Глава Туркменского государства.

Кроме того, в своем выступлении Генеральный секретарь Организации Экономического Сотрудничества Х.Нозири поздравив Туркменистан с успешной организацией 15-го Саммита ОЭС 28 ноября 2021 года в Ашхабаде, отметил что тема данного форума представляет собой решающий фактор в достижении более устойчивого будущего для современного мира. Политика мира и доверия сочетает в себе перспективы постоянного нейтралитета Туркменистана, собственный путь развития страны, а также национальные интересы с региональными и международными тенденциями, добавил Генсек ОЭС.

В свою очередь Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Б.Амреев отметив регулярный характер партнерства Туркменистана с ОТГ, особо подчеркнул значимость вступления Туркменистана в Организацию в качестве страны-наблюдателя в Международный год мира и доверия. Статус позитивного Нейтралитета Ашхабада несомненно внесет свой солидный вклад в усилия Организации тюркских государств по поддержанию мира, благополучия и развития среди ее стран-участниц и наблюдателей в региональном и международном масштабе, добавил он.

Туркменское государство ведет активную, независимую и нейтральную политику в области культурной дипломатии во всех международных сообществах, включая страны-члены ТЮРКСОЙ, отметил в своем выступлении Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Д.Касеинов. Сегодня, без сомнения, Туркменистан имеет полное право испытывать чувство гордости и удовлетворения результатами данного процесса, которые придали его внешней политике заслуженное международное уважение, констатировал высокий гость.

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Н.Герман также особо подчеркнула актуальность данного форума в свете всесторонней популяризации культуры мира и доверия в международных отношениях.

Принятие по инициативе Правительства Туркменистана Генеральной Ассамблеей ООН Резолюций о Международном дне нейтралитета, а также о провозглашении 2021 года - Международным годом мира и доверия, стало признанием политики нейтралитета в целях достижения и сохранения мира и безопасности, развития сотрудничества и обеспечения устойчивого развития в регионе и в мире в целом, отметил Постоянный координатор ООН в Туркменистане Д.Шлапаченко.

Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Д.МакГрегор акцентируя внимание участников на значимости статуса позитивного нейтралитета страны в развитии многоформатного партнерства со всеми странами мира, подчеркнул актуальность данного Форума в свете популяризации Декларации и Программы Действий в области культуры мира, принятой Генассамблеей ООН в сентябре 1999 года.

Нынешний Международный Форум стал своеобразной площадкой по выработке целенаправленных задач по обеспечению устойчивой культуры мира и доверия. Неизменно, мир и доверие остаются наиважнейшими понятиями для человечества, которые никогда не потеряют своей актуальности, подчеркнули выступавшие в ходе Высокого форума.