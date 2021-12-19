В Индии подчеркнута значимость инициативы Президента Туркменистана "Диалог - гарантия мира"

19 декабря 2021 года в столице Индии г. Нью-Дели состоялось 3-е заседание диалога «Центральная Азия - Индия», передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Туркменистана.

В своем выступлении на заседании Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов отметил необходимость дальнейшего совершенствования функционирования Диалога «Центральная Азия - Индия».

В частности, был высказан ряд конкретных предложений, нацеленных на создание прочных институциональных основ нового формата политического взаимодействия Центральноазиатских стран с Индией.

В этом контексте подчеркнута необходимость практического осуществления конкретных предложений, высказанных в ходе Международной конференции «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития», состоявшейся в г.Ашхабаде 11 декабря 2021 года.

При этом, особо отмечена значимость инициативы Президента Туркменистана о формировании новой философии современных международных отношений, названной как «Диалог – гарантия мира».

Также глава внешнеполитического ведомства Туркменистана обратил внимание на актуальность реализуемых в настоящее время экономических проектов, призванных усилить взаимосвязанность между регионом Центральной Азии и Индией, среди которых особое место занимает проект строительства газопровода «Туркменистан –Афганистан – Пакистан – Индия» (ТАПИ).

По итогам 3-го заседания Диалога «Центральная Азия - Индия» было принято Совместное заявление, в котором вышеуказанные положения нашли свое отражение.