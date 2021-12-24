Туркменистан стал одним из первых государств, зарегистрировавших вакцину «Спутник Лайт»

Как уже ранее сообщалось, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана зарегистрировало вакцину «Спутник Лайт» и выдало соответствующий сертификат на его применение, передает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

Таким образом, Туркменистан стал одним из первых стран, одобривших применение российских вакцин

«Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт» на своей территории.

Вакцинация данными препаратами позволит быстрее сформировать иммунитет населения. Как отметили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), показатель эффективности «Спутник Лайт» на уровне около 80% превышает значение действенности других вакцин, требующих применения двух компонентов.

На сегодняшний день Туркменистан отдельно закупил свыше 600 тыс. доз двухкомпонентной вакцины

«Спутник V». Также продолжается поэтапная работа по дальнейшей закупке препаратов данной линии.

Как известно, Минздрав Туркменистана активно сотрудничает с ведущими центрами вирусологии Российской Федерации. Регистрация же «Спутника Лайт» в Туркменистане является результатом тесного партнерства двух стран в области противодействия распространению инфекционных заболеваний.