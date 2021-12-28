Телефонный разговор Президента Туркменистана и Спикера верхней палаты Парламента России

28 декабря 2021 года в ходе визита Президента Туркменистана Г.М.Бердымухамедова в Российскую Федерацию для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге состоялся его телефонный разговор с Председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко.

В ходе беседы был затронут широкий круг вопросов двусторонних отношений в различных сферах. Особое внимание было уделено ходу межпарламентского взаимодействия между Туркменистаном и Россией. В этом контексте Президент Туркменистана и спикер верхней палаты российского парламента обсудили вопросы, связанные с подготовкой и проведением в мае 2022 года в Ашхабаде Межпарламентского форума стран Центральной Азии и Российской Федерации. Президентом Туркменистана в ходе беседы также было предложено изучить возможность проведения в этот же период времени в Ашхабаде заседания Диалога женщин Центральной Азии и России.

Было отмечено, что формат Диалога женщин имеет большое будущее и на уровне ООН как платформа взаимодействия в мировой политике. В этой связи собеседники отметили целесообразность подготовки специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в которой бы подчеркивалась значимость Диалога в повышении активности женщин в государственной и международной деятельности.

В заключение беседы Президент Туркменистана тепло поздравил Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ с наступающим Новым годом, адресовав ей пожелания здоровья и больших успехов в государственной деятельности.