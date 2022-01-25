Главы МИД Туркменистана и Индии обсудили вопросы двусторонних отношений

24 января состоялся телефонный разговор главы МИД Туркменистана Рашида Мередова и его индийского коллеги Субраманьяма Джайшанкара.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений. Стороны отметили важное значение, которое они придают расширению и углублению всесторонних связей в сферах политико - дипломатических контактов, торгово - экономического сотрудничества, культурно - гуманитарных обменов.

Собеседники подчеркнули необходимость скорейшей реализации договоренностей, достигнутых на высшем государственном уровне в последние годы, в первую очередь в ходе встреч и телефонных переговоров Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом и премьер-министром Нарендрой Моди.

В связи с этим министры обменялись мнениями о ходе реализации проекта строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), подчеркнув необходимость активизации работ на двустороннем и многостороннем уровнях.

Особое внимание главы внешнеполитических ведомств уделили вопросам подготовки к первому саммиту Центральная Азия-Индия, который состоится в ближайшие дни в режиме видеоконференции.