Величие эпохи – с Аркадагом!

Под мудрым руководством уважаемого Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 2021 год вошел в новейшую историю нашего народа достижениями в отраслях народного хозяйства и достигнутыми великими рубежами. Эти успехи были достигнуты в результате проводимой Президентом Туркменистана государственной политики по развитию цифровой экономики, диверсификации экономики и дальнейшему повышению уровня жизни нашего народа. Это отражено в провозглашённом в нашей стране девизе 2022 года – «Эпоха народа с Аркадагом».

С первых дней правления Лидера нации в Туркменистане успешно реализуется экономическая стратегия по последовательной диверсификации национальной экономики. Проведение масштабной работы в соответствующей сфере и эффективная цифровизация национальной экономики позволили Туркменистану стать экономически мощным, индустриально развитым государством. Об этом свидетельствуют успехи и положительные результаты, достигнутые в 2021 году – новой исторической эпохе с Аркадагом.

Глава государства уделяет особое внимание развитию цифровой экономики, которая является технологическим направлением сегодняшнего развития. В этой связи Постановлением Президента Туркменистана в начале 2021 года были утверждены «Государственная программа развития цифровой экономики в Туркменистане на 2021 – 2025 годы» и План мероприятий по её реализации. С принятием вышеупомянутых документов в летопись года была вписана широкомасштабная работа, ознаменованная историческими достижениями по развитию цифровой экономики во всех отраслях народного хозяйства.

Наш Президент-Аркадаг является примером для туркменского народа во всех отношениях, пробуждая дух патриотизма прославлением святости Родины. В дни празднования Нового года преподнесение в дар нашему народу Главой государства прекрасного стихотворения «Край родной, Туркменистан!» стало ярким проявлением патриотических чувств и образцом поэтического восхваления Отчизны. Все стихотворение преисполнено горячей любви к Родине, глубокого смысла и философии. Прекрасные стихи, будучи кладезем мудрости, звучат призывом к созиданию для творческих деятелей, а также воодушевляющим напутствием, которое вдохновляет Туркменистане на новые трудовые достижения и успехи во имя процветания и благополучия любимой Родины. Вдохновенные строки замечательного стихотворения:

И прекрасная страна, и Отечество святое, –

И любимая Отчизна – край родной, Туркменистан!

– очень трогательно и чудесно доносят до человеческого сердца и разума языком поэзии, что все начинается с Родины, святости родной земли, которая является наивысшей ценностью человеческой жизни.

Прекрасное стихотворение «Край родной, Туркменистан!» стало для каждого из нас образцовым стихотворным посвящением Родине. Заключительные строки поэтического эссе:

Неуклонно исполняя дедов-прадедов наказ,

Совершаешь ты великий подвиг, мой Туркменистан!

– являются непоколебимой верой в созидательные и мирные силы нашего Отечества, словно Солнце освещающего лучами мира всю Землю.

Следуя примеру такого патриотизма, туркменский народ достигает новых трудовых свершений во всех сферах народного хозяйства. Это в полной мере отражается во всех наших достижениях в результате государственной политики, проводимой нашим общенациональным лидером по развитию цифровой экономики, диверсификации нашей национальной экономики и обеспечению благосостояния нашего народа.

Сегодня достижения Туркменистана в народном хозяйстве получили всеобщее признание во всем мире. Об этом свидетельствует тот факт, что Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило нашей стране рейтинг на уровне «В+ стабильный». Это свидетельствует о стабильном развитии национальной экономики независимого, постоянно нейтрального Туркменистана, экономическое развитие которого признано самыми авторитетными мировыми агентствами.

Как известно, «Эпоха народа с Аркадагом» — время великих достижений и свершений. Ведь каждый день туркменского народа под мудрым руководством Президента Туркменистана ознаменован прекрасными и значимыми событиями. Ежегодно в нашей стране строятся крупные объекты и сооружения. Ряд таких объектов также был открыт и введен в эксплуатацию в прошлом году. В частности, вместо запланированных 30 объектов в эксплуатацию сданы 73 современных объекта социального и производственного назначения. В их числе комплекс зданий, состоящий из ашхабадских торгово-развлекательных и деловых центров и современных жилых домов, Международный аэропорт в Керки, участок Ашхабад-Теджен скоростной автомагистрали Ашхабад-Туркменабат, текстильные комплексы в Кака и Бабадайхане. Все эти крупные социальные и промышленные объекты, построенные и сданные в эксплуатацию в нашей стране, свидетельствуют о том, что в нашу эпоху с Аркадагом, наряду с процветанием национальной экономики динамично растет и уровень благосостояния народа.

Богатая на важные события первая неделя 2022 года, начавшего свой отсчёт под лозунгом «Эпоха народа с Аркадагом», продемонстрировала тот факт, что внимание уважаемого Президента сосредоточено на заботе о благополучии народа и вопросах, связанных с будущим развитием нашей национальной экономики. Это в полной мере подтверждается искренним интересом нашего Лидера нации к жизни местного населения и основным направлениям перспективного развития народного хозяйства в рамках рабочих визитов во все уголки нашей страны в первые дни текущего года.

Атташе Посольства Туркменистана в

Азербайджанской Республике Кемал Гараев