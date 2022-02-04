Темп роста ВВП Туркменистана за первый месяц 2022 года превысил 6 %

Темп роста валового внутреннего продукта Туркменистана за январь 2022 года составил 6,2 процента. Об этом, на заседании правительства по видеосвязи, сообщил вице-премьер по вопросам экономики Сердар Бердымухамедов, передает Trend со ссылкой на издание "Туркменистан: Золотой век".

Он отметил, что за отчётный месяц рост ВВП составил 6,2 процента, в том числе, в промышленности – 7,4, строительстве – 0,3, транспортно-коммуникационном секторе – 4, торговле – 8,8, сельском хозяйстве – 3,2 и сфере услуг – 6,1 процента.

По словам вице-премьера, объём розничного товарооборота по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 9,9 процента, а внешнеторгового оборота – на 6,3 процента. Он также подчеркнул, что по крупным и средним предприятиям среднемесячная заработная плата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше на 10,4 процента.

Заслушав отчёт, Президент Гурбангулы Бердымухамедов заострил внимание на первоочередных задачах по развитию страны, успешное выполнение которых позволит в краткосрочной и среднесрочной перспективе обеспечить поступательный рост всех секторов национальной экономики.