В Сеуле отметили 30-летие дипломатических отношений с Туркменистаном

7 февраля 2022 года в Сеуле состоялся круглый стол, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Корея.

Мероприятие было организовано Посольством Туркменистана в Республике Корея, в котором приняли участие заместитель директора Департамента Евразии Министерства иностранных дел Республики Корея г-жа Пак Чаншиль, заместитель директора секретариата Форума сотрудничества Корея-Центральная Азия г-н Чжан-сун Джи, председатель Ассоциации дружбы Корея-Центральная Азия г-жа Ли Ок Рён и туркменские студенты, обучающиеся в Корее.

В начале круглого стола его участникам был продемонстрирован видео ролик, благодаря которому собравщиеся ознакомились с туркмено-корейским сотрудничеством и достижениями Туркменистана за последние годы.

Участники круглого стола отметили широкий спектр возможностей для будущего развития и блага народов двух стран под мудрым руководством Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, на основе проводимой в стране политики позитивного нейтралитета.

Также выступающие высоко отметили позитивную динамику в политико-дипломатическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между Туркменистаном и Республикой Корея.