Министры иностранных дел Казахстана и Туркменистана обсудили двустороннее сотрудничество

Сегодня, 7 января 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Р.О.Мередовым и министром иностранных дел Казахстана М.Б.Тлеуберди.

В свете договоренностей, достигнутых между Президентами Туркменистана и Республики Казахстан, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили широкий спектр вопросов, связанных с укреплением двустороннего сотрудничества.

В этом контексте, стороны договорились о дальнейшем расширении межправительственных контактов, в частности по линии Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.