Министр иностранных дел Туркменистана обсудил вопросы двусторонней повестки дня с ираильским коллегой

Сегодня, 9 февраля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром туризма Государства Израиль Йоэлем Развозовым.

Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности были затронуты вопросы экономического и гуманитарного характера.

Особо отмечена необходимость дальнейшей интенсификации обоюдных контактов в таких направлениях, как медицина и здравоохранение, сельское хозяйство, развитие малого и среднего предпринимательства, технология и наука, а также туризм и образование.