Туркменистан нацелен на продвижение новой философии международных отношений

БАКУ /Trend/ - Туркменистан будет продвигать новую философию международных отношений «Диалог – гарантия мира».

Об этом Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сказал на расширенном заседании правительства, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на интернет-газету «Туркменистан. Золотой век».

«Как вы знаете, я назвал эту философию: «Диалог – гарантия мира». В рамках сотрудничества с ООН ради благополучия всего человечества мы продолжим реализовывать Цели тысячелетия. При этом вопросы обеспечения мирной и свободной жизни людей всегда будут находиться на первом месте», – подчеркнул глава государства.

Бердымухамедов сказал, что Туркменистан будет активно претворять в жизнь новую философию международных отношений Ашхабада, в основе которой лежат четко выверенные политические критерии, здоровый позитивный прагматизм, общепризнанные и понятные общечеловеческие ценности.

Он также отметил, что перспективный стратегический план страны требует ежедневного выполнения поставленных перед ней задач.