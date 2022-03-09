В регионе на северо-востоке Туркменистана появились новые тепличные системы
БАКУ /Trend/ - На территории Института сельского хозяйства в Дашогузском регионе на северо-востоке Туркменистана построены новые тепличные системы. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Arzuw News.
Теплицы созданы с целью обеспечения урожая круглый год.
Для этого с помощью специального оборудования в них повышается уровень кислорода, что дает стабильный рост растений в экстремальных природных условиях.
Дополнительным преимуществом данных тепличных систем является то, что они будут способствовать восстановлению лесного массива в районе с засушливым климатом.
Также сообщается, что в данных теплицах планируется выращивать как плодовые, так и неплодовые деревья.
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