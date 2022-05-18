Российский холдинг заинтересован в участии в проектах Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял руководителя российской Группы проектно-строительных компаний "Возрождение" Игоря Букато, передает Trend со ссылкой на информационный портал "Бизнес Туркменистан".

В ходе встречи была подтверждена заинтересованность в участии российского холдинга в реализации масштабных инфраструктурных проектов, осуществляемых в Туркменистане.

Президент подчеркнул, что Туркменистан всегда открыт для эффективного взаимодействия с зарубежными партнерами, а также отметил успешный опыт сотрудничества с Группой проектно-строительных компаний "Возрождение", специализирующейся в различных сферах.

По его словам, Туркменистан придает особое значение активному внедрению во всех отраслях национальной экономики передовых цифровых технологий и достижений научно-технического прогресса.

В свою очередь, Букато сообщил, что в настоящее время Группа проектно-строительных компаний «Возрождение» реализует проект по строительству комплекса селеотводных сооружений в южной части Ашхабада.

Отметим, что группа компаний зарегистрировала свой филиал в Туркменистане в сентябре 2009 года. За 10 лет работы она построила и ввела в эксплуатацию в Туркменистане более 20 инфраструктурных объектов.