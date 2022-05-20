USAID и Туркменистан реализуют проект по эффективному управлению природными ресурсами (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Агентство США по международному развитию (USAID) и Туркменистан реализуют проект по эффективному управлению природными ресурсами.

Об этом сказали Trend в USAID.

"Обширные проекты USAID помогут улучшить управление природными ресурсами в странах Центральной Азии, и в частности в Туркменистане. Например, в рамках региональной деятельности по водным ресурсам и выявлению проблем окружающей среды USAID помогает трансграничным странам лучше управлять общими водными ресурсами", - сказали в агентстве.

Было отмечено, что работа USAID дает странам возможность применять принципы и инструменты комплексного управления водными ресурсами.

Кроме того, помощь USAID по управлению трансграничными водными ресурсами помогает содействовать стабильности, экономическому процветанию и здоровым экосистемам в Центральной Азии, отметили в агентстве.

Напомним, что USAID является высшим федеральным органом государственного управления США в области оказания помощи за рубежом.