Достигнута договоренность по поставкам туркменского газа в Казахстан

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял прибывшего в Ашхабад с визитом первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра, передает Trend со ссылкой на информационный портал "Бизнес Туркменистан".
В ходе встречи стороны обсудили возможность активизации взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, топливно-энергетической, промышленной и сельскохозяйственной сферах.
В то же время собеседники сделали особый акцент на необходимости активизации конструктивного туркмено-казахского диалога в политико-дипломатической и культурно-гуманитарной областях.
Кроме того, первый вице-премьер озвучил заинтересованность казахстанской стороны в реализации проекта по строительству на территории Туркменистана терминала для хранения зерна.
По итогам диалога были достигнуты договоренности по поставкам туркменского газа в Казахстан.
Отметим, что Туркменистан и Казахстан установили дипломатические отношения в октябре 1992 года.