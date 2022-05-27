Туркменистан и ОЭС обсудили перспективы сотрудничества в сфере транспорта

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири в рамках участия в сессии по реформам и перспективам сотрудничества в регионе ОЭС.

Об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Туркменистана.

В сообщении отмечается, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями по целому ряду вопросов, касающихся текущей повестки дня организации, а также обсудили меры по реализации решений, принятых в ходе 15-го саммита ОЭС и 25-го заседания Совета министров стран - участниц организации, состоявшихся в ноябре прошлого года в Ашхабаде.

Кроме того, стороны обсудили вопросы организации ряда предстоящих важных мероприятий, в том числе встречи министров транспорта стран, не имеющих выхода к морю, намеченной на август текущего года в Ашхабаде.