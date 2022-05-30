Туркменистан и российский регион расширяют сотрудничество в области судостроения

БАКУ /Trend/ - Генконсул Туркменистана в Российской Федерации (г. Казань) Атадурды Байрамов встретился с генеральным директором корпорации по судостроению "Ак Барс" Ренатом Мистаховым, передает Trend в понедельник со ссылкой на информационный портал Orient.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество Туркменистана и Республики Татарстан Российской Федерации в области судоремонта и судостроения.

В то же время обсуждалась подготовка туркменских специалистов для дальнейшего развития судостроительного и ремонтного завода "Балкан", расположенного на территории каспийского Международного морского порта Туркменбаши.

Байрамов и Мистахов договорились о взаимных визитах специалистов обеих сторон для изучения судостроительных мощностей Туркменистана и Татарстана.

Стороны сошлись во мнении, что такие обмены значительно помогут в дальнейшем при строительстве в Туркменистане двух паромных судов типа Ро-Ро, а также морского контейнеровоза.

Отметим, что в 2019-2020 годах уже были реализованы контракты на поставку двух скоростных пассажирских судов проекта А145 для Туркменистана, построенных на АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" в Республике Татарстан.