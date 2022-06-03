Туркменистан принял участие во встрече спецпредставителей стран ЦА и ЕС

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев принял участие в очередной встрече по Афганистану специальных представителей и посланников стран Центральной Азии и ЕС, проходившей в казахстанском городе Алматы.

Об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Туркменистана.

В ходе мероприятия были обсуждены международные и региональные усилия по мирному решению афганского кризиса, активному вовлечению Афганистана в региональные интеграционные процессы, экономическому восстановлению страны и реализации на ее территории различных инфраструктурных проектов.

В своем выступлении Хаджиев особо отметил основные аспекты проводимой Туркменистаном политики в отношении Афганистана, в том числе реализуемого проекта ТАПИ и конструктивного диалога с действующими властями Афганистана.

По итогам встречи была достигнута договоренность о продолжении проведения диалога данного формата на регулярной основе.