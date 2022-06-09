Туркменистан рассматривает возможность строительства опреснительных установок

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил рассмотреть возможности начала строительства опреснительных установок и подачи воды в Ашхабад из Каспийского моря.

Об этом глава государства сказал в ходе рабочего совещания по положению дел в сельскохозяйственной сфере и водным вопросам с заместителем председателя Кабинета министров Аннагельды Язмырадовым, передает Trend в четверг со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Во время совещания Президент дал указание о создании правительственной комиссии под руководством вице-премьера, курирующего АПК, и включении в её состав руководителей Высшей контрольной палаты, Государственного комитета водного хозяйства, министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, научных институтов, муниципалитетов областей и других ведомств.

Кроме того, Бердымухамедов подчеркнул необходимость исследовать русло рек, начав данную работу с Амударьи и Каракум-реки. В связи с этим было поручено установить причины, препятствующие водотоку, в оперативном порядке составить план действий по устранению недостатков и приступить к его реализации.