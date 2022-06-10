Туркменистан и США обсудили урегулирование ситуации в Афганистане

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев провел встречу в формате видеоконференции со спецпредставителем США по вопросам Афганистана Томасом Уэстом.

Об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах по урегулированию ситуации в Афганистане.

В связи с этим было подчеркнуто, что Туркменистан активно участвует в данной работе, выдвигая конструктивные предложения и инициативы.

Кроме того, была отмечена целесообразность выработки консолидированного подхода к обеспечению мира и безопасности в Афганистане и активизации экономического и гуманитарного сотрудничества с этой страной.