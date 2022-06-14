Новый страновой директор АБР прибыл в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Новый страновой директор Азиатского банка развития (АБР) по Туркменистану Артур Андрысяк прибыл в Ашхабад после своего назначения в прошлом месяце, передает Trend во вторник со ссылкой на АБР.

В качестве странового директора Артур Андрысяк будет курировать местные операции АБР, а также разработку новой страновой стратегии партнерства, которая будет основываться на усилиях, направленных на то, чтобы помочь стране диверсифицировать свою экономику и достичь своих целей в области развития.

По словам нового директора, АБР надеется продолжить оказывать помощь в широком спектре секторов, включая транспорт, энергетику, здравоохранение, образование и сельское хозяйство, а также помочь сделать страну более устойчивой к внешним потрясениям.

Артур Андрысяк является гражданином Австралии и имеет степень бакалавра в области экономики и финансов Университета Эдит Коуэн и степень магистра в области менеджмента и бухгалтерского учета Австралийского национального университета.

Артур Андрысяк начал работать в АБР в 2012 году и с тех пор вел деятельность в различных региональных и операционных департаментах.

Сообщается, что ранее Андрысяк был заместителем странового директора по Афганистану, где поддерживал управление операциями АБР в стране, включая меры реагирования на пандемию COVID-19.

Кроме того, он руководил ключевыми инициативами, включая "Целевой фонд инфраструктуры Афганистана", помощь в вакцинации против COVID-19 и проект "Поддержка афганского народа".