Товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном возрос

БАКУ /Trend/ - В январе - мае 2022 года товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном увеличился на 1,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 322,6 миллиона долларов США, передает в среду Trend со ссылкой на портал "Бизнес Туркменистан".

В указанный период узбекский импорт из Туркменистана составил 259,6 миллиона долларов, а экспорт - 62,9 миллиона долларов. Тем самым Туркменистан в январе - мае 2022 года вошел в топ-10 крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана.

Внешнеторговый оборот Узбекистана за первые пять месяцев 2022 года превысил 20,5 миллиарда долларов, увеличившись на 37,4 процента, или 5,58 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В указанный период наибольший объем внешней торговли Узбекистана пришелся на Китай - 3,8 миллиарда долларов.

Отметим, что в 2021 году товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном составил 881,9 миллиона долларов, что на 61 процент превышает показатель 2020 года.