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В Туркменистане проходит международная транспортная конференция

Туркменистан Материалы 18 июля 2022 12:33
В Туркменистане проходит международная транспортная конференция

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - В столице Туркменистана Ашхабаде стартовала международная конференция на тему "Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие", передает Trend со ссылкой на портал "Бизнес Туркменистан".

Участниками мероприятия, организованного в Торгово-промышленной палате Туркменистана, стали около 400 человек, в том числе 171 представитель иностранных компаний и 87 представителей местных компаний.

Помимо компаний и организаций, работающих в основном в сфере транспорта и логистики, в конференции принимают участие представители различных организаций и отраслей.

Кроме того, ожидается, что на мероприятии выступят представители более 30 авторитетных местных и международных организаций и компаний.

Организатором мероприятия является Агентство транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана.

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