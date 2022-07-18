В Туркменистане проходит международная транспортная конференция

БАКУ /Trend/ - В столице Туркменистана Ашхабаде стартовала международная конференция на тему "Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие", передает Trend со ссылкой на портал "Бизнес Туркменистан".

Участниками мероприятия, организованного в Торгово-промышленной палате Туркменистана, стали около 400 человек, в том числе 171 представитель иностранных компаний и 87 представителей местных компаний.

Помимо компаний и организаций, работающих в основном в сфере транспорта и логистики, в конференции принимают участие представители различных организаций и отраслей.

Кроме того, ожидается, что на мероприятии выступят представители более 30 авторитетных местных и международных организаций и компаний.

Организатором мероприятия является Агентство транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана.