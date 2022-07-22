Туркменистан и ООН обсудили вопросы взаимодействия в области прав человека

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев провел встречу с региональным представителем Управления Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии Ришардом Коменда, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили развитие сотрудничества Туркменистана с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, включая осуществление принятых обязательств и выполнение положений конвенций по правам человека, участником которых является Туркменистан.

Также были обсуждены вопросы деятельности Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права.

Замминистра иностранных дел Туркменистана подчеркнул, что важным аспектом совместной деятельности является подготовка докладов и отчетов в договорные органы ООН, и отметил готовность страны участвовать в процессах по совершенствованию потенциала института омбудсмена, внедрению образовательных программ и проведению региональных мероприятий.