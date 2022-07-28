Туркменистан и Узбекистан рассмотрели перспективы сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с послом Узбекистана в Туркменистане Акмалжоном Кучкаровым, передает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги по реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне и исполнению подписанных документов в рамках недавнего государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Узбекистан.

В то же время дипломаты обменялись мнениями по совершенствованию правовой основы исполнения договоренностей, в частности “дорожных карт” по активизации политического диалога, межпарламентского и торгово-экономического сотрудничества, культурно-гуманитарного обмена, а также по реализации инвестиционных проектов между двумя странами.

По итогам встречи стороны договорились поддерживать активный диалог, нацеленный на дальнейшее развитие туркмено-узбекских отношений.