Туркменистан значительно увеличил выработку и экспорт электроэнергии

БАКУ /Trend/ - Туркменистан в январе - июле 2022 года значительно увеличил выработку и экспорт электроэнергии.

Об этом сообщил заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Чарымурат Пурчеков на выездном заседании правительства, передает Trend в среду со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

По его словам, в отчетный период по министерству энергетики Туркменистана темпы роста производства электроэнергии составили 112,8 процента, а ее экспорт - 141,3 процента.

Кроме того, вице-премьер отметил, что план по производству продукции и проделанным работам по министерству энергетики в целом выполнен на 128,4 процента.

Туркменистан активно интегрируется в единую энергосистему Центральной Азии. Ожидается, что к 2025 году Туркменистан будет способствовать строительству новых электростанций, ЛЭП, современных трансформаторных подстанций и распределительных объектов.

В настоящее время туркменская электроэнергия экспортируется в Иран, Афганистан, Узбекистан и Кыргызстан.