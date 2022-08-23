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Посол Туркменистана в Азербайджане посетил город Шуша (ФОТО)

Туркменистан Материалы 23 августа 2022 16:00 (UTC +04:00)
Посол Туркменистана в Азербайджане посетил город Шуша (ФОТО)

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Посол Туркменистана в Азербайджане совершил поездку в город Шуша, передает Trend во вторник со ссылкой на посольство.

Сообщается, что 21 августа новоназначенный посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов совершил свой первый визит в культурную столицу Азербайджана и столицу тюркского мира 2023 года город Шуша. Посла принял спецпредставитель Президента Азербайджана в Шуше Айдын Керимов.

Дипломат ознакомился с историческими уголками города и был проинформирован о восстановительных и реставрационных работах, проводимых в Шуше.

Посол Туркменистана в Азербайджане посетил город Шуша (ФОТО)
Посол Туркменистана в Азербайджане посетил город Шуша (ФОТО)
Посол Туркменистана в Азербайджане посетил город Шуша (ФОТО)
Посол Туркменистана в Азербайджане посетил город Шуша (ФОТО)
Посол Туркменистана в Азербайджане посетил город Шуша (ФОТО)
Посол Туркменистана в Азербайджане посетил город Шуша (ФОТО)
Посол Туркменистана в Азербайджане посетил город Шуша (ФОТО)
Посол Туркменистана в Азербайджане посетил город Шуша (ФОТО)
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