Туркменистан и Германия обсудили развитие двусторонних связей

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Германии в Ашхабаде Михаэля Уве Бирхоффа, передает Trend в субботу со ссылкой на пресс-службу МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы туркмено-германских отношений, развивающихся как в двустороннем, так и многостороннем формате, в рамках ООН и ОБСЕ.

Отдельно обсуждались шаги по активизации связей в гуманитарной сфере, где образцовым примером служит многолетнее двустороннее партнёрство в области здравоохранения.

Кроме того, стороны отметили важность плодотворного сотрудничества Туркменистана и Германии в различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, банковском секторе, а также в транспортно-коммуникационной сфере.