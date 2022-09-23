БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) сосредоточен на реализации новых проектов в Туркменистане.

Об этом сказал Trend страновой директор АБР по Туркменистану Артур Андрысяк.

"АБР работает с правительством Туркменистана над подготовкой нескольких проектов, направленных на обеспечение устойчивого роста в стране. Эти проекты сосредоточены на модернизации железных дорог, финансовой поддержке экспортеров малого и среднего бизнеса, возобновляемых источниках энергии и энергоэффективности", - сказал Андрысяк.

Он отметил, что АБР также продолжает выявлять проектные возможности для финансирования частного сектора в области возобновляемых источников энергии, агробизнеса и других перспективных областях.

"Вскоре мы начнем работу над следующей страновой стратегией партнерства, которая будет охватывать период 2024 - 2028 годов и будет способствовать информированию АБР о новых направлениях в соответствии с обновленной стратегией развития страны. В этом отношении банк будет тесно сотрудничать с правительством Туркменистана и другими ключевыми заинтересованными сторонами", - сказал страновой директор.