Бердымухамедов предложил использовать инфраструктуру на Каспии в интересах стран СНГ

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов предложил рассмотреть перспективы использования в интересах СНГ портовой инфраструктуры Каспийского моря. Об этом сообщила в субботу газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам его выступления на заседании Совета глав государств СНГ, прошедшего в пятницу в Астане (Казахстан), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как пишет издание, Туркмения видит большие возможности сотрудничества в Каспийском регионе, формирования здесь современной системы комбинированной логистики с участием государств, не имеющих прямого выхода к Мировому океану. Большинство стран СНГ относится именно к этой категории, сказал президент Туркмении, предложив рассмотреть в этой связи перспективы использования в интересах СНГ портовой инфраструктуры Каспийского моря, в том числе мощностей Международного морского порта Туркменбаши, а также торгового флота Туркменистана.

Бердымухамедов считает, что каспийское направление должно занять надлежащее место в перспективных планах СНГ, рассматриваться как зона приоритетного экономического партнерства.