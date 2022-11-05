Туркменистан и Турция обмениваются опытом при посредничестве ФАО (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Турция обмениваются опытом при посредничестве Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Об этом сказал Trend Cубрегиональный координатор ФАО по Центральной Азии Виорель Гуцу.

"Сотрудничество Туркменистана и ФАО началось по просьбе туркменского правительства, с целью поддержки в улучшении производства хлопка и механизации уборки урожая. Основываясь на этом запросе, мы содействовали сотрудничеству между Научно-исследовательским институтом хлопка Турции и учреждениями министерства сельского хозяйства и окружающей среды Туркменистана", - сказал Гуцу.

Было отмечено, что в контексте этого сотрудничества делегация из Турции посетила Туркменистан, а делегация из Туркменистана - Турцию для обмена опытом в данной сфере.

"Результатом этих обменов стало развитие долгосрочного сотрудничества в улучшении производства хлопка как в Туркменистане, так и в Турции", - добавил он.

Гуцу подчеркнул, что партнерство между Туркменистаном и ФАО неуклонно росло с тех пор, как страна вступила в организацию в 1995 году. На протяжении многих лет техническая поддержка ФАО охватывала широкий круг сфер в Туркменистане.