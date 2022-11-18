Туркменистан нацелен на развитие АПК в рамках проектов ФАО

БАКУ /Trend/ - Туркменистан нацелен на развитие агропромышленного комплекса (АПК) в рамках проектов Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Об этом сказал Trend в пятницу Cубрегиональный координатор ФАО по Центральной Азии Виорель Гуцу.

Он подчеркнул, что 11 августа 2019 года Туркменистан подписал соглашение по проекту расширения масштабов комплексного управления природными ресурсами в подверженных засухе и засолению сельскохозяйственных производственных ландшафтах в странах Центральной Азии и Турции.

"В тесном сотрудничестве с туркменским министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды проектные мероприятия в Туркменистане осуществляются в трех типичных пастбищных регионах. Это пилотные регионы Нохур (горный), Каракумы (пустыня) и район Гурбансолтан эдже (орошаемая площадь)", - сказал Гуцу.

Было отмечено, что деятельность по проекту сосредоточена на применении различных мер адаптации с помощью демонстрации технологий смягчения последствий засухи и управления в сфере засоленных земель, а также обучения, направленного на повышение навыков, знаний и готовности партнеров справляться с неблагоприятными последствиями усиливающихся процессов изменения климата.

"В соответствии с приоритетными областями, определенными в Механизме страновых программ (МСП) и за его рамками, ФАО приложит максимум усилий для оказания технической поддержки Туркменистану посредством реализации проектов Программы технического сотрудничества в областях рыболовства, охраны здоровья животных и управления пастбищами, землепользования и изменения климата", - добавил он.