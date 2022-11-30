ЕБРР обнародовал прогноз по росту экономики Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост экономики Туркменистана на 7 процентов в 2022 году и на 6 процентов - в 2023 году, передает Trend со ссылкой на отчет банка.

Было отмечено, что в первой половине 2022 года в государственном бюджете Туркменистана зафиксирован профицит в размере 0,1 процента ВВП. С января по июль 2022 года государственные доходы, согласно официальным данным, составили 103,6 процента от целевого показателя.

"В августе 2022 года Fitch подтвердило рейтинг Туркменистана на уровне "B+" со "стабильным" прогнозом, сославшись на сильную финансовую позицию. По данным Международного валютного фонда, государственный долг страны составлял 11,1 процента ВВП в 2021 году и, как ожидается, продолжит снижаться - до 8,4 процента ВВП в 2022 году", - говорится в отчете банка.