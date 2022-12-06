Обнародован объем товарооборота между Грузией и Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Грузией и Туркменистаном в январе-октябре 2022 года составил 168 миллионов долларов, что на 3 процента меньше показателя аналогичного периода 2021 года (173,3 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

По данным ведомства, в указанный период туркменский экспорт в Грузию составил 152,4 миллиона долларов, что на 7,1 процента меньше показателя аналогичного периода 2021 года (164,2 миллиона долларов).

В январе-октябре 2022 года Туркменистан увеличил импорт из Грузии на 71,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (9,1 миллиона долларов) - до 15,6 миллиона долларов.